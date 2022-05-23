***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 20.221.191,49 65.655.851,66 57,9TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 200.001,12 1.240.016,19 1,09Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 200.000 1.240.000 1,09Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,26 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 9,59 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,34 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.906.200,17 3,44Toptan TicaretTOPLAM 250.000 1.250.000 1,1Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 2.656.200,17 2,34Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 9,86 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 9,86 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 18.581.189,14 59.370.614,86 52,37Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 4.775.000,84 20.767.756,61 18,31Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,63 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.765.086,33 12.369.632,95 10,91Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 6.041.101,8 26.233.224,67 23,15Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.139.010,58 1BilişimTOPLAM 1 10,58 0SavunmaTOPLAM 50.000 1.139.000 1DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 82,21 0 73,6 4.048.000 8,48 3,57BYF TRYFNBK00055 0 55.000 82,96 0 83,24 4.578.200 9,59 4,04REPO 23/05/2022 TRT230233T10 14,2 30.035.013,7 1,13 20/05/2022 15,0181 757286718076159200 26.466.300 1,13 30.035.013,7 62,91 26,48BPP 23/05/2022 BPP 16 32.042,08 32 20/05/2022 16,9877 116703 32,04 32.042,08 0,07 0,03BPP 23/05/2022 BPP 16 9.047.882,95 9.036 20/05/2022 16,8126 116700 9.047,88 9.047.882,95 18,95 7,98GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 39.224.938,73 26.466.300 47.741.138,73 100 42,1ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 59.446.130,22 26.466.300 113.396.990,39 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ113.396.991,07 % 0 % 102,32B. HAZIR DEĞERLER1.022,36 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.022,36 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)19.032,23 % 0 % 0,02a) Takastan Alacaklar0,03 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar19.032,2 % 100 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)149.194,51 % 0 % 0,13D. BORÇLAR (-)-2.741.370,7 % 0 -% 2,47a) Takasa Borçlar-2.457.000 % 89,63 -% 2,22b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-284.370,7 % 10,37 -% 0,26NET VARLIK DEĞERİ110.824.869,47 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,85 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama20.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031756BIST