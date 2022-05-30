***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.05.2022 12:52
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 20.221.191,52 65.765.035,5 59,09
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 0 0 0
KOZA 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 200.001,13 1.262.016,76 1,13
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE 200.000 1.262.000 1,13
TOPLAM 200.000 1.262.000 1,13
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,26 0
TOPLAM 0,05 0,26 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 9,04 0
KRDMD 0,08 1,1 0
TOPLAM 0,36 10,14 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,05 0
VESBE 0,68 6,31 0
TOPLAM 0,72 6,36 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
MAGEN 0 0 0
GWIND 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000 3.526.200,17 3,17
Toptan Ticaret
0.0 0 0 0
MEPET 250.000 870.000 0,78
MGROS 0 0,17 0
TOPLAM 250.000 870.000,17 0,78
Perakende Ticaret
AVTUR 1.140.000 2.656.200 2,39
TOPLAM 1.140.000 2.656.200 2,39
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 10,35 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 10,35 0
TOPLAM 0,23 10,35 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 18.581.189,16 59.801.798,17 53,73
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 4.030.006,41 3,62
GARAN 250.000 3.555.000 3,19
ISCTR 225.000 2.286.000 2,05
SKBNK 2.000.000 2.460.000 2,21
YKBNK 0,05 0,22 0
HALKB 800.000 4.480.000 4,03
VAKBN 1.000.000 4.180.000 3,76
TOPLAM 4.775.000,85 20.991.006,63 18,86
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,64 0
TOPLAM 0,17 0,64 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 3,96 0
KCHOL 0,02 0,75 0
SAHOL 0,49 9,88 0
SISE 100.000,59 2.040.011,97 1,83
TRCAS 200.000 1.328.000 1,19
METRO 6.815.084,73 7,23
ENKAI 0,37 5,78 0
ITTFH 650.000 871.000 0,78
TOPLAM 7.765.086,34 12.280.832,31 11,03
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.860.000 6.398.400 5,75
VKGYO 0,8 1,55 0
EKGYO 2.000.000 5.160.000 4,64
HLGYO 1.000.000 2.120.000 1,9
PAGYO 681.101