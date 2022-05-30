***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 20.221.191,52 65.765.035,5 59,09TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 0 0 0KOZA 0 0 0TOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 200.001,13 1.262.016,76 1,13Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFADE 200.000 1.262.000 1,13TOPLAM 200.000 1.262.000 1,13Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,26 0TOPLAM 0,05 0,26 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri0.0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa Dayalı0.0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,28 9,04 0KRDMD 0,08 1,1 0TOPLAM 0,36 10,14 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,05 0VESBE 0,68 6,31 0TOPLAM 0,72 6,36 0Diğer İmalat SanayiiENSRI 0 0 0TOPLAM 0 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUMAGEN 0 0 0GWIND 0 0 0TOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.526.200,17 3,17Toptan Ticaret0.0 0 0 0MEPET 250.000 870.000 0,78MGROS 0 0,17 0TOPLAM 250.000 870.000,17 0,78Perakende TicaretAVTUR 1.140.000 2.656.200 2,39TOPLAM 1.140.000 2.656.200 2,39Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 10,35 0UlaştırmaTHYAO 0,23 10,35 0TOPLAM 0,23 10,35 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 18.581.189,16 59.801.798,17 53,73Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 4.030.006,41 3,62GARAN 250.000 3.555.000 3,19ISCTR 225.000 2.286.000 2,05SKBNK 2.000.000 2.460.000 2,21YKBNK 0,05 0,22 0HALKB 800.000 4.480.000 4,03VAKBN 1.000.000 4.180.000 3,76TOPLAM 4.775.000,85 20.991.006,63 18,86Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,64 0TOPLAM 0,17 0,64 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 3,96 0KCHOL 0,02 0,75 0SAHOL 0,49 9,88 0SISE 100.000,59 2.040.011,97 1,83TRCAS 200.000 1.328.000 1,19METRO 6.815.084,73 7,23ENKAI 0,37 5,78 0ITTFH 650.000 871.000 0,78TOPLAM 7.765.086,34 12.280.832,31 11,03Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.860.000 6.398.400 5,75VKGYO 0,8 1,55 0EKGYO 2.000.000 5.160.000 4,64HLGYO 1.000.000 2.120.000 1,9PAGYO 681.101