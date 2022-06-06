***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
06.06.2022 12:46
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 20.307.335,19 67.158.600,78 59,43
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 260.001,12 2.441.117,87 2,16
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 200.000 1.260.000 1,11
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,26 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
13:572.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,43
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:5716,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1766
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:5717,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2107
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:57996,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,52
|Açılış
|: 996,28
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
996,69
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:57
|MARTI
|1,42
|33.547.213
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|22.856.278
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.364.487
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,32
|77.937.266
|% 8,59
|
|TETMT
|277,60
|42.284.021
|% 8,23
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,00
|1.181.716.122
|% -6,03
|
|COSMO
|8,94
|73.994
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,95
|39.306.923
|% -4,01
|
|DOKTA
|25,32
|1.488.941
|% -3,58
|
|THYAO
|48,24
|2.273.735.104
|% 0,79
|
|SASA
|44,74
|1.725.578.390
|% 1,04
|
|TOASO
|74,00
|1.181.716.122
|% -6,03
|
|KARSN
|7,35
|1.168.205.395
|% 1,38
|
|SAHOL
|21,32
|1.152.109.035
|% 1,81
|
|ODAS
|3,05
|681.175.387
|% 1,67
|
|KARSN
|7,35
|1.168.205.395
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,88
|402.709.209
|% 0,35
|
|TSKB
|2,42
|280.249.122
|% 3,86
|
|YKBNK
|4,92
|571.799.832
|% -1,20
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7481
|16,7500
|% 1,07
|
|Euro
|17,9150
|17,9522
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,8965
|21,0013
|% 1,01
|
|Frank
|17,0864
|17,1894
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4506
|4,4729
|% 1,10
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,88
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,53
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.611
|6.775
|83,79
|
|Yarım
|3.195
|3.277
|40,53
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,26
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|