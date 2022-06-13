***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 20.327.335,19 66.178.459,34 59,71TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 280.001,12 2.831.417,25 2,56Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 200.000 1.326.000 1,2Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,26 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 10,2 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,79 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 80.000 1.505.400 1,36ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.179.800,18 2,87Toptan TicaretTOPLAM 250.000 820.000 0,74Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 2.359.800,18 2,13Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 10,74 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 10,74 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 18.607.332,84 59.005.218,17 53,23Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 4.775.000,84 21.621.757,01 19,5Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,63 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.765.086,33 11.923.223,23 10,76Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 6.067.245,5 25.460.237,3 22,97Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.162.013 1,05BilişimTOPLAM 1 13 0SavunmaTOPLAM 50.000 1.162.000 1,05DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 82,21 0 76,08 4.184.400 9,37 3,78BYF TRYFNBK00055 0 55.000 82,96 0 88 4.840.000 10,84 4,35REPO 13/06/2022 TRT180237T13 14,1 30.034.767,12 1,18 10/06/2022 15,1331 758120422768377450 25.383.500 1,18 30.034.767,12 67,25 27,1BPP 13/06/2022 BPP 16,25 859.145,95 858 10/06/2022 17,6319 138067 859,15 859.145,95 1,92 0,78BPP 13/06/2022 BPP 16,25 4.742.325,47 4.736 10/06/2022 17,632 138066 4.742,33 4.742.325,47 10,62 4,28GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 35.746.238,54 25.383.500 44.660.638,54 100 40,29ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 56.073.573,73 25.383.500 110.839.097,88 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ110.839.098,57 % 0 % 102,58B. HAZIR DEĞERLER1.871,26 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.871,26 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)14.589,68 % 0 % 0,01a) Takastan Alacaklar0,03 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar14.589,65 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)140.606,26 % 0 % 0,13D. BORÇLAR (-)-2.946.116,24 % 0 -% 2,73a) Takasa Borçlar-320.150 % 10,87 -% 0,3b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.625.966,24 % 89,13 -% 2,43NET VARLIK DEĞERİ108.050.049,53 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,8 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama10.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036896BIST