***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
20.06.2022 11:43
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 21.022.325,07 70.718.966,87 63,87
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 280.001,12 2.784.416,01 2,51
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 200.000 1.286.000
14:262.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,23
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.525
14:2617,3328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:2618,2635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0780
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:261.024,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.024,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler14:26
|EGEEN
|2.205,50
|147.025.520
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.307.139
|% 9,98
|
|ARMDA
|158,80
|8.656.413
|% 9,82
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|ISDMR
|24,02
|69.025.009
|% -4,30
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|THYAO
|49,94
|4.282.121.358
|% 3,65
|
|EREGL
|27,86
|2.119.027.075
|% -3,40
|
|SASA
|45,80
|1.023.596.968
|% -0,52
|
|SISE
|21,96
|925.532.127
|% 0,27
|
|TUPRS
|258,60
|839.467.888
|% -3,65
|
|ODAS
|3,07
|688.956.928
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,88
|640.645.573
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,02
|439.872.234
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,61
|247.250.220
|% -0,38
|
|THYAO
|49,94
|4.282.121.358
|% 3,65
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3290
|17,3328
|% 0,05
|
|Euro
|18,2521
|18,2635
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,1800
|21,2862
|% 0,31
|
|Frank
|17,9164
|18,0244
|% 0,76
|
|Riyal
|4,6047
|4,6278
|% 0,03
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,45
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.803
|6.900
|-66,00
|
|Yarım
|3.340
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,24
|
Seans Raporu
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