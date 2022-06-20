***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 21.022.325,07 70.718.966,87 63,87TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 280.001,12 2.784.416,01 2,51Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 200.000 1.286.000 1,16Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,25 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 8,93 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,83 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 80.000 1.498.400 1,35ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.119.500,19 2,82Toptan TicaretTOPLAM 250.000 782.500 0,71Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 2.337.000,19 2,11Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 11,08 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 11,08 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 19.002.322,72 60.890.024,97 54,99Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 5.049.990,69 21.718.957,92 19,61Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,6 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.885.086,36 14.036.870,8 12,68Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 6.067.245,5 25.134.195,65 22,7Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 350.001 3.925.014,62 3,55BilişimTOPLAM 300.001 2.763.014,62 2,5SavunmaTOPLAM 50.000 1.162.000 1,05DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 82,21 0 77,5 4.262.500 10,65 3,85BYF TRYFNBK00055 0 55.000 82,96 0 88,86 4.887.300 12,22 4,41REPO 20/06/2022 TRT070727T23 15 12.014.794,52 4,04 17/06/2022 16,1727 758396125308785910 2.971.095 4,04 12.014.794,52 30,03 10,86REPO 20/06/2022 TRT070727T23 15 10.012.328,77 4,04 17/06/2022 16,1727 758396125308785890 2.475.910 4,04 10.012.328,77 25,02 9,04REPO 20/06/2022 TRT090627T12 15 3.003.698,63 0,97 17/06/2022 16,1727 758396125308954541 3.079.775 0,98 3.003.698,63 7,51 2,71BPP 20/06/2022 BPP 16,8 823.135,03 822 17/06/2022 18,2799 145265 823,14 823.135,03 2,06 0,74BPP 20/06/2022 BPP 16,75 5.006.883,56 5.000 17/06/2022 18,2209 144875 5.006,88 5.006.883,56 12,51 4,52GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 30.970.840,51 8.526.780 40.010.640,51 100 36,13ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 51.993.165,58 8.526.780 110.729.607,38 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ110.729.608,09 % 0 % 102,67B. HAZIR DEĞERLER1.496,79 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.496,79 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)11.450.316,95 % 0 % 10,62a) Takastan Alacaklar11.435.727,3 % 99,87 % 10,6b) Diğer Alacaklar14.589,65 % 0,13 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)140.606,26 % 0 % 0,13D. BORÇLAR (-)-14.473.737,62 % 0 -% 13,42a) Takasa Borçlar-11.825.503,09 % 81,7 -% 10,96b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.648.234,53 % 18,3 -% 2,46NET VARLIK DEĞERİ107.848.290,47 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,8 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama17.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038213BIST