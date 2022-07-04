***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 20.602.325,07 63.022.959,28 58,87TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 280.001,12 2.737.014,75 2,55Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 200.000 1.236.000 1,15Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,26 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 8,3 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,19 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 80.000 1.501.000 1,4ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.076.100,19 807.500 0,75Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 2.268.600,19 2,12Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 11,34 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 11,34 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 18.882.322,72 56.065.820,58 52,38Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 5.049.990,69 19.487.461,02 18,2Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,58 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.765.086,36 11.374.317,02 10,63Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 6.067.245,5 25.204.041,96 23,55Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.144.012,42 1,07BilişimTOPLAM 1 12,42 0SavunmaTOPLAM 50.000 1.144.000 1,07DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 82,21 0 69,8 3.839.000 8,72 3,59BYF TRYFNBK00055 0 55.000 82,96 0 83,92 4.615.600 10,48 4,31REPO 04/07/2022 TRT280628T18 15,22 27.031.556,71 3,6 01/07/2022 15,2711 758950554047203787 7.497.815 3,61 27.031.556,71 61,41 25,26BPP 04/07/2022 BPP 16,5 8.536.561,3 8.525 01/07/2022 17,9261 159056 8.536,56 8.536.561,3 19,39 7,97GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 35.678.118,01 7.497.815 44.022.718,01 100 41,13ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 56.280.443,08 7.497.815 107.045.677,29 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ107.045.677,97 % 0 % 102,42B. HAZIR DEĞERLER1.715,87 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.715,87 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)21.061,23 % 0 % 0,02a) Takastan Alacaklar0,03 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar21.061,2 % 100 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.438,01 % 0 % 0,15D. BORÇLAR (-)-2.710.234,68 % 0 -% 2,59a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.710.234,68 % 100 -% 2,59NET VARLIK DEĞERİ104.515.658,4 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,74 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama01.07.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041047BIST