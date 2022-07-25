***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
25.07.2022 13:15
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 20.613.336,07 67.043.386,05 61,06
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 11.000 1.739.100 1,58
GRUP TOPLAMI 11.000 1.739.100 1,58
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 280.001,12 2.871.414,84 2,61
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 200.000 1.322.000 1,2
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,27 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 8,55 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,72 6,02 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 80.000 1.549.400 1,41
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000 3.199.600,22 2,91
Toptan Ticaret
TOPLAM 250.000 760.000 0,69
Perakende Ticaret
TOPLAM 1.140.000 2.439.600,22 2,22
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 11,51 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 11,51 0 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 18.882.333,72 58.115.245,46 52,94
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 5.050.001,69 21.126.011,28 19,24
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,63 0,58 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
BIST