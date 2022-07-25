***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 20.613.336,07 67.043.386,05 61,06TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 11.000 1.739.100 1,58GRUP TOPLAMI 11.000 1.739.100 1,58İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 280.001,12 2.871.414,84 2,61Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 200.000 1.322.000 1,2Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,27 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 8,55 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,02 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 80.000 1.549.400 1,41ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.199.600,22 2,91Toptan TicaretTOPLAM 250.000 760.000 0,69Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 2.439.600,22 2,22Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 11,51 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 11,51 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 18.882.333,72 58.115.245,46 52,94Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 5.050.001,69 21.126.011,28 19,24Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,63 0,58 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAMBIST