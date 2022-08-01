***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 21.198.836,01 73.374.208,14 64,43TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 12.500 2.027.500 1,78KOZA 0 0 0TOPLAM 12.500 2.027.500 1,78GRUP TOPLAMI 12.500 2.027.500 1,78İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 365.001,05 4.450.414,48 3,91Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFADE 200.000 1.410.000 1,24TOPLAM 200.000 1.410.000 1,24Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,27 0TOPLAM 0,05 0,27 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri0.0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa Dayalı0.0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,28 7,6 0KRDMD 50.000 533.500,81 0,47TOPLAM 50.000,28 533.508,41 0,47Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,06 0VESBE 0,68 5,74 0TOPLAM 0,72 5,8 0Diğer İmalat SanayiiENSRI 50.000 807.500 0,71SUNTK 30.000 719.400 0,63KCAER 35.000 980.000 0,86TOPLAM 115.000 2.506.900 2,2ELEKTRİK GAZ VE SUMAGEN 0 0 0GWIND 0 0