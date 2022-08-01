***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.08.2022 18:22
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 21.198.836,01 73.374.208,14 64,43
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 12.500 2.027.500 1,78
KOZA 0 0 0
TOPLAM 12.500 2.027.500 1,78
GRUP TOPLAMI 12.500 2.027.500 1,78
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 365.001,05 4.450.414,48 3,91
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE 200.000 1.410.000 1,24
TOPLAM 200.000 1.410.000 1,24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,27 0
TOPLAM 0,05 0,27 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 7,6 0
KRDMD 50.000 533.500,81 0,47
TOPLAM 50.000,28 533.508,41 0,47
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,06 0
VESBE 0,68 5,74 0
TOPLAM 0,72 5,8 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 50.000 807.500 0,71
SUNTK 30.000 719.400 0,63
KCAER 35.000 980.000 0,86
TOPLAM 115.000 2.506.900 2,2
ELEKTRİK GAZ VE SU
MAGEN 0 0 0
GWIND 0 0