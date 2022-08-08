***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.08.2022 12:29
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 20.602.336,07 72.639.696,31 61,76
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 280.001,12 2.947.414,67 2,5
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 200.000 1.448.000 1,23
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,27 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 8,42 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,72 5,98 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 80.000 1.499.400 1,27
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000 3.399.700,23 2,89
Toptan Ticaret
TOPLAM 250.000 857.500 0,73
Perakende Ticaret
TOPLAM 1.140.000 2.542.200,23 2,16
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 13,39 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 13,39 0 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 18.882.333,72 65.114.552,82 55,37
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 5.050.001,69 24.717.013,15 21,02
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,73 0,58 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 7.765.086,36 12.500.527,98 10,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 6.067.245,5 27.897.010,96 23,72
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 50.001 1.178.015,2 1
Bilişim
TOPLAM 1 15,2 0
Savunma
TOPLAM 50.000 1.178.000 1
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 55.000 69,86 0 76,18 4.189.900 9,32 3,56
BYF TRYFNBK00055 0 40.000 83,07 0 89,76 3.590.400 7,98 3,05
BYF TRYFNBK00089 0 2.700 1.692,45 0 1.700,3 4.590.810 10,21 3,9
REPO 08/08/2022 TRT280531T17 14,3 24.028.208,22 2,24 05/08/2022 15,3633 760335388943613542 10.714.780 2,24 24.028.208,22 53,43 20,43
BPP 08/08/2022 BPP 17,1 3.208.503,15 3.204 05/08/2022 18,6348 190401 3.208,5 3.208.503,15 7,13 2,74
BPP 08/08/2022 BPP 17,1 358.503,16 358 05/08/2022 18,6348 190400 358.503,16 358.503,16 0,8 0,3
BPP 08/08/2022 BPP 17 5.006.986,3 5.000 05/08/2022 18,5164 190198 8.011,64 5.006.986,3 11,13 4,26
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 32.699.900,83 10.714.780 44.973.310,83 100 38,24
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 53.302.236,9 10.714.780 117.613.007,14 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
117.613.007,86 % 0 % 102,14
B. HAZIR DEĞERLER
1.064,35 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.064,35 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
14.770,77 % 0 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0,04 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
14.770,73 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
148.907,93 % 0 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-2.632.148,33 % 0 -% 2,29
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.632.148,33 % 100 -% 2,29
NET VARLIK DEĞERİ
115.145.602,58 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,92 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
05.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052848
BIST