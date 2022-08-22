***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 19.752.336,07 79.571.034,14 62,45TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 80.001,12 1.510.415,74 1,19Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,28 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 9,09 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,37 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 80.000 1.510.400 1,19ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.560.100,3 2,79Toptan TicaretTOPLAM 250.000 892.500 0,7Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 2.667.600,3 2,09Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 15,76 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 15,76 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 18.232.333,72 73.223.489,2 57,47Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 5.050.001,69 30.120.014,63 23,64Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 1,17 0,58 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.115.086,36 13.109.691,64 10,29Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 6.067.245,5 29.993.781,76 23,54Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.277.013,14 1BilişimTOPLAM 1 13,14 0SavunmaTOPLAM 50.000 1.277.000 1DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 69,86 0 74,74 4.110.700 8,59 3,23BYF TRYFNBK00055 0 40.000 83,07 0 89,34 3.573.600 7,47 2,8BYF TRYFNBK00089 0 3.000 1.693,3 0 1.727,4 5.182.200 10,83 4,07REPO 22/08/2022 TRT131130T14 13,11 25.026.938,36 0,81 19/08/2022 1401 760890367436899000 30.988.360 0,81 25.026.938,36 52,31 19,64REPO 22/08/2022 TRT170424T17 13,1 1.001.076,71 1,08 19/08/2022 13,9887 760890367436900000 925.880 1,08 1.001.076,71 2,09 0,79BPP 22/08/2022 BPP 15,85 3.662.765,42 3.658 19/08/2022 17,1631 203891 3.662,77 3.662.765,42 7,66 2,87BPP 22/08/2022 BPP 15,85 276.359,55 276 19/08/2022 17,1628 203890 276,36 276.359,55 0,58 0,22BPP 22/08/2022 BPP 15,75 5.006.472,6 5.000 19/08/2022 17,0461 203.804 5.006,47 5.006.472,6 10,47 3,93GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 35.071.612,64 31.914.240 47.840.112,64 100 37,55ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 54.823.948,71 31.914.240 127.411.146,78 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ127.411.147,5 % 0 % 102B. HAZIR DEĞERLER2.144,47 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.144,47 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)14.170,77 % 0 % 0,01a) Takastan Alacaklar0,04 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar14.170,73 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)148.907,93 % 0 % 0,12D. BORÇLAR (-)-2.669.027,8 % 0 -% 2,14a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.669.027,8 % 100 -% 2,14NET VARLIK DEĞERİ124.907.342,87 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,08 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057540BIST