***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 19.502.336,72 85.609.509,45 63,15TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 80.001,76 1.512.015,76 1,12Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,27 0TOPLAM 0,05 0,27 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri0.0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa Dayalı0.0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,28 8,11 0KRDMD 0,76 0,92 0TOPLAM 1,04 9,03 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,04 0,06 0VESBE 0,68 6,4 0TOPLAM 0,72 6,46 0Diğer İmalat SanayiiENSRI 50.000 780.000 0,58SUNTK 30.000 732.000 0,54KCAER 0 0 0TOPLAM 80.000 1.512.000 1,12ELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 4.090.200,33 3,01Toptan TicaretMEPET 250.000 1.035.000 0,76MGROS 0 0,33 0TOPLAM 250.000 1.035.000,33 0,76Perakende TicaretAVTUR 1.140.000 3.055.200 2,25SOKM 0 0 0TOPLAM 1.140.000 3.055.200 2,25Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 16,03 0UlaştırmaTHYAO 0,23 16,03 0TCELL 0 0 0TOPLAM 0,23 16,03 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 17.982.333,73 78.672.264,58 58,04Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 5.990.009,52 4,42GARAN 250.000 6.250.000 4,61ISCTR 250.000,85 1.932.506,55 1,43SKBNK 2.000.000 7.660.000 5,65YKBNK 0,05 0,35 0HALKB 800.000 5.704.000 4,21VAKBN 1.000.000 6.050.000 4,46TOPLAM 4.800.001,7 33.586.516,42 24,78Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 1,39 0TOPLAM 0,17 1,39 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 6,61 0KCHOL 0,02 0,89 0SAHOL 0,49 12,36 0SISE 100.000,59 2.450.014,38 1,81TRCAS 200.000 2.610.000 1,93METRO 6.815.084,73 9.064.062,69 6,69ENKAI 0,39 7,52 0ITTFH 0 0 0TOPLAM 7.115.086,36 14.124.104,45 10,43Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.860.000 5.542.800 4,09VKGYO 0,8 2,3 0EKGYO 2.000.000 7.920.000 5,84HLGYO 1.026.143,7 3.252.875,52 2,4PAGYO 681.101 9.875.964,5 7,28TRGYO 500.000 4.370.000 3,22TOPLAM 6.067.245,5 30.961.642,32 22,83Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.335.012,75 0,98BilişimFONET 1 12,75 0INDES 0 0 0ARDYZ 0 0 0TOPLAM 1 12,75 0SavunmaASELS 50.000 1.335.000 0,98TOPLAM 50.000 1.335.000 0,98DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,86 0 74,18 4.079.900 8,17 3,01BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 83,08 0 89,5 3.580.000 7,17 2,64BYF TRYFNBK00089 0 3.000 1.693,3 0 1.735,2 5.205.600 10,42 3,84REPO 29/08/2022 TRT210235T10 13 0 28.029.917,81 1,33 26/08/2022 13,8749 761167169489022307 21.073.385 1,33 28.029.917,81 56,1 20,68BPP 29/08/2022 BPP 14,8 0 693.842,99 693 26/08/2022 15,9408 211240 0 693,84 693.842,99 1,39 0,51BPP 29/08/2022 BPP 14,8 0 3.366.089,66 3.362 26/08/2022 15,9408 211.238 0 3.366,09 3.366.089,66 6,73 2,48BPP 29/08/2022 BPP 14,65 0 5.006.020,54 5.000 26/08/2022 15,7673 211.044 0 5.006,02 5.006.020,54 10,02 3,69GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 37.193.871 21.073.385 28.029.917,81 100 36,85ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 56.696.207,72 21.073.385 135.570.880,45 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ135.570.881,18 % 0 % 101,88B. HAZIR DEĞERLER1.060,61 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.060,61 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)14.649,27 % 0 % 0,01a) Takastan Alacaklar0,04 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar14.649,23 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)148.907,93 % 0 % 0,11D. BORÇLAR (-)-2.667.573,27 % 0 -% 2a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.667.573,27 % 100 -% 2NET VARLIK DEĞERİ133.067.925,72 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,22 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058936BIST