***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.09.2022 11:49
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 19.067.336,07 93.622.001,54 66,46
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 165.000 4.488.000 3,19
GRUP TOPLAMI 165.000 4.488.000 3,19
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 105.001,12 2.565.715,39 1,82
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 8,64 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,72 6,45 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 105.000 2.565.700 1,82
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000 4.097.700,34 2,91
Toptan Ticaret
TOPLAM 250.000 1.042.500 0,74
Perakende Ticaret
TOPLAM 1.140.000 3.055.200,34 2,17
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 16,51 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 81.108.557,06 57,57
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 4.350.001,69 35.175.518,24 24,96
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 1,59 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 7.115.086,36 14.460.860,15 10,27
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 5.892.245,5 31.472.177,08 22,34
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 50.001 1.362.012,24 0,97
Bilişim
TOPLAM 1 12,24 0
Savunma
TOPLAM 50.000 1.362.000 0,97
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI