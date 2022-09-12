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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

12.09.2022 11:41
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 18.252.336,07 106.208.608,47 66,83
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 380.001,12 8.008.366,87 5,04
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 175.000 3.288.250 2,07
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,33 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 100.000 2.166.000 1,36
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 10,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,72 6,53 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 105.000 2.554.100 1,61
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000
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BIST En Aktif Hisseler11:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 504,90 79.124.539 % 10,00  
UFUK 69,95 831.566 % 9,98  
YONGA 28,68 110.016 % 9,97  
VAKBN 14,24 503.597.688 % 9,96  
KLNMA 22,96 1.678.055 % 9,96  
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11:46 Alış Satış %  
Dolar 18,2352 18,2458 % 0,06  
Euro 18,5888 18,5991 % 1,55  
Sterlin 21,2728 21,3795 % 0,96  
Frank 19,0439 19,1586 % 0,67  
Riyal 4,8390 4,8633 % 0,01  
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11:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 7,58  
Altın Gr. 1.011 1.011 3,84  
Cumhuriyet 6.742 6.844 5,00  
Tam 6.790 6.846 17,00  
Yarım 3.308 3.345 7,00  
Çeyrek 1.659 1.674 5,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,24 0,38  
Gümüş Gr. 11,25 11,27 0,20  
B. Petrol 92,74 92,74 -0,10  
Seans Raporu 11:46
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