***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 18.252.336,07 106.208.608,47 66,83TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 380.001,12 8.008.366,87 5,04Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 175.000 3.288.250 2,07Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,33 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 100.000 2.166.000 1,36Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 10,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,53 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 105.000 2.554.100 1,61ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 4.153.900,38 2,61Toptan TicaretTOPLAM 250.000 1.007.500 0,63Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 3.146.400,38 1,98Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 16,88 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 16,88 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 16.432.333,72 92.580.312,29 58,26Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3.800.001,69 41.948.523,66 26,4Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 1,49 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.115.086,36 14.370.410,08 9,04Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 5.517.245,5 36.261.377,06 22,82Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 50.001 1.466.012,05 0,92BilişimTOPLAM 1 12,05 0SavunmaTOPLAM 50.000 1.466.000 0,92DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 69,86 0 72,34 3.978.700 7,55 2,5BYF TRYFNBK00055 0 40.000 83,07 0 88,52 3.540.800 6,72 2,23BYF TRYFNBK00089 0 3.000 1.693,3 0 1.734,12 5.202.366 9,87 3,27REPO 12/09/2022 TRT110226T13 13,05 9.009.653,42 0,97 05/09/2022 13,9318 761721873105552493 9.291.850 0,97 9.009.653,42 17,09 5,67REPO 12/09/2022 TRT240227T17 13,05 20.021.452,05 0,98 05/09/2022 13,9318 761721873105552494 20.456.355 0,98 20.021.452,05 37,97 12,6BPP 12/09/2022 BPP 15,85 1.001.302,74 1.000 05/09/2022 17,1631 224758 1.001,3 1.001.302,74 1,9 0,63BPP 12/09/2022 BPP 15,85 9.967.968,77 9.955 05/09/2022 17,1631 224.738 9.967,97 9.967.968,77 18,9 6,27GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.098.376,98 29.748.205 52.722.242,98 100 33,17ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 58.350.713,05 29.748.205 158.930.851,45 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ158.930.852,15 % 0 % 101,1B. HAZIR DEĞERLER1.251.442,28 % 0 % 0,8a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.251.442,28 % 100 % 0,8c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)6.766.977,54 % 0 % 4,3a) Takastan Alacaklar6.751.627,91 % 99,77 % 4,25b) Diğer Alacaklar15.349,63 % 0,23 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)161.608,85 % 0 % 0,1D. BORÇLAR (-)-9.905.372,24 % 0 -% 6,3a) Takasa Borçlar-7.219.245,92 % 72,88 -% 4,55b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.686.126,32 % 27,12 -% 1,71NET VARLIK DEĞERİ157.205.508,58 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,62 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama09.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062303BIST