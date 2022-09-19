***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 16.601.193,07 86.008.473,86 57,23TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 380.001,12 7.817.716,27 5,2Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 175.000 3.146.500 2,09Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,32 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 100.000 2.078.000 1,38Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 0,35 9,53 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,42 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 105.000 2.593.200 1,73ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 4.149.700,38 2,76Toptan TicaretTOPLAM 250.000 1.037.500 0,69Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 3.112.200,38 2,07Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 17,01 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 17,01 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 14.831.190,72 74.041.028,39 49,27Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3.200.001,69 28.048.017,48 18,66Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 1,21 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.090.086,36 14.641.461,92 9,75Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.541.102,5 31.351.547,78 20,86Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 11,81 0BilişimTOPLAM 1 11,81 0SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 69,86 0 73,86 4.062.300 6,32 2,7BYF TRYFNBK00055 0 40.000 83,07 0 87,28 3.491.200 5,43 2,32BYF TRYFNBK00089 0 3.000 1.693,3 0 1.735,6 5.206.800 8,1 3,46REPO 19/09/2022 TRT140126T11 12,96 35.037.282,19 5,07 16/09/2022 13,8294 762000599302607548 6.903.300 5,08 35.037.282,19 54,52 23,32REPO 19/09/2022 TRT180924T11 12,95 7.007.450,68 5,22 16/09/2022 13,8181 762000599302608506 1.342.040 5,22 7.007.450,68 10,9 4,66BPP 19/09/2022 BPP 14,3 4.453.227,92 4.448 16/09/2022 15,3633 231604 4.453,23 4.453.227,92 6,94 2,98BPP 19/09/2022 BPP 14,85 5.006.102,74 5.000 16/09/2022 15,9988 231456 5.006,1 5.006.102,74 7,79 3,33GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 51.602.063,53 8.245.340 64.264.363,53 100 42,77ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 68.203.256,6 8.245.340 150.272.837,39 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ150.272.838,16 % 0 % 100,67B. HAZIR DEĞERLER1.100.976,77 % 0 % 0,74a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.100.976,77 % 100 % 0,74c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)411.849,69 % 0 % 0,28a) Takastan Alacaklar391.500,06 % 95,06 % 0,26b) Diğer Alacaklar20.349,63 % 4,94 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)161.608,85 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-2.680.071,54 % 0 -% 1,8a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.680.071,54 % 100 -% 1,8NET VARLIK DEĞERİ149.267.201,93 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,49 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama16.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063932BIST