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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

26.09.2022 12:37
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 16.472.193,07 74.559.916,79 53,15
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 251.001,12 5.908.636,07 4,21
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 150.000 3.267.000 2,33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,32 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:393.295
Değişim :  1,08% |  35,06
Açılış :  3.271  
Önceki Kapanış :  3.260  
En Yüksek
3.302 En Düşük
3.265
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 4,52 755.586 % 9,98  
BAGFS 26,48 135.231.204 % 9,97  
KMPUR 58,00 96.150.194 % 9,95  
KONTR 57,55 283.756.547 % 8,89  
IZFAS 4,69 4.415.638 % 7,32  
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12:39 Alış Satış %  
Dolar 18,4639 18,4878 % 0,07  
Euro 17,7876 17,8077 % 0,41  
Sterlin 19,8666 19,9662 % 1,03  
Frank 18,5907 18,7027 % 0,46  
Riyal 4,8983 4,9228 % 0,11  
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12:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.633 1.634 11,24  
Altın Gr. 972 972 8,74  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.602 6.681 2,00  
Yarım 3.212 3.266 -2,00  
Çeyrek 1.611 1.631 2,00  
Gümüş.Ons 18,57 18,60 0,23  
Gümüş Gr. 11,04 11,06 0,15  
B. Petrol 84,07 84,07 1,21  
Seans Raporu 12:39
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