***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
26.09.2022 12:37
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 16.472.193,07 74.559.916,79 53,15
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 251.001,12 5.908.636,07 4,21
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 150.000 3.267.000 2,33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,32 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
12:393.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 35,06
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.302
En Düşük
3.265
12:3918,4878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:3917,8077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0735
|Açılış
|: 17,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:39970,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,43
|Açılış
|: 970,43
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:39
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|135.231.204
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|96.150.194
|% 9,95
|
|KONTR
|57,55
|283.756.547
|% 8,89
|
|IZFAS
|4,69
|4.415.638
|% 7,32
|
|ISGYO
|8,19
|7.922.187
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|889.500
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.669.597
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,10
|797.546.606
|% -7,89
|
|ZOREN
|3,93
|621.440.066
|% -7,53
|
|THYAO
|71,05
|2.085.180.744
|% 2,38
|
|TSKB
|2,47
|1.853.979.857
|% -5,73
|
|SASA
|68,10
|1.796.536.830
|% 2,64
|
|YKBNK
|7,23
|1.435.076.758
|% 4,33
|
|GARAN
|19,50
|1.193.668.175
|% 1,19
|
|TSKB
|2,47
|1.853.979.857
|% -5,73
|
|SKBNK
|2,10
|797.546.606
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,01
|852.180.369
|% 2,04
|
|YKBNK
|7,23
|1.435.076.758
|% 4,33
|
|ZOREN
|3,93
|621.440.066
|% -7,53
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4639
|18,4878
|% 0,07
|
|Euro
|17,7876
|17,8077
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,8666
|19,9662
|% 1,03
|
|Frank
|18,5907
|18,7027
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8983
|4,9228
|% 0,11
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|11,24
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,74
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.602
|6.681
|2,00
|
|Yarım
|3.212
|3.266
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.631
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,15
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|1,21
|