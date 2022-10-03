***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.10.2022 11:36
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.476.193,72 63.176.782,45 46,27
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 80.001,76 1.825.015,38 1,34
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 7,97 0
KRDMD 0,76 0,91 0
TOPLAM 1,04 8,88 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,06 0
VESBE 0,68 6,14 0
TOPLAM 0,72 6,2 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 50.000 955.000 0,7
SUNTK 30.000 870.000 0,64
KCAER 0 0 0
TOPLAM 80.000 1.825.000 1,34
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000 3.959.300,4 2,9
Toptan Ticaret
MEPET 250.000 972.500 0,71
MGROS 0 0,4 0
TOPLAM 250.000
13:363.271
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 90,90
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:3618,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0715
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5732
En Düşük
18,4910
13:3618,2116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0753
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:36993,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,38
|Açılış
|: 993,60
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:34
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.771.408
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.988.909
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|20.787.238
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.066.753
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.992.331
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|GMTAS
|3,69
|19.142.195
|% -7,29
|
|THYAO
|74,80
|3.967.377.301
|% 5,95
|
|SASA
|70,00
|1.553.291.760
|% 2,64
|
|TUPRS
|312,60
|1.411.529.014
|% 7,94
|
|ASELS
|30,06
|1.069.698.870
|% 2,59
|
|EKGYO
|3,98
|926.278.847
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,98
|926.278.847
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,24
|922.596.740
|% 2,40
|
|ODAS
|6,43
|685.105.610
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,58
|910.026.622
|% 2,57
|
|TSKB
|2,46
|176.221.781
|% 0,41
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5659
|18,5695
|% 0,37
|
|Euro
|18,1763
|18,2054
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7317
|20,8357
|% 0,62
|
|Frank
|18,6995
|18,8122
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9253
|4,9500
|% 0,31
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,46
|
|Altın Gr.
|993
|994
|5,43
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.736
|12,00
|
|Tam
|6.684
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|3,42
|