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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.10.2022 11:36
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.476.193,72 63.176.782,45 46,27
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 80.001,76 1.825.015,38 1,34
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 7,97 0
KRDMD 0,76 0,91 0
TOPLAM 1,04 8,88 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,06 0
VESBE 0,68 6,14 0
TOPLAM 0,72 6,2 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 50.000 955.000 0,7
SUNTK 30.000 870.000 0,64
KCAER 0 0 0
TOPLAM 80.000 1.825.000 1,34
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000 3.959.300,4 2,9
Toptan Ticaret
MEPET 250.000 972.500 0,71
MGROS 0 0,4 0
TOPLAM 250.000
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BIST En Aktif Hisseler13:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 892.937 % 10,00  
BARMA 49,98 79.771.408 % 9,99  
SODSN 24,72 309.329 % 9,96  
ZOREN 3,92 174.988.909 % 9,80  
AKYHO 2,15 20.787.238 % 9,69  
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13:34 Alış Satış %  
Dolar 18,5659 18,5695 % 0,37  
Euro 18,1763 18,2054 % 0,38  
Sterlin 20,7317 20,8357 % 0,62  
Frank 18,6995 18,8122 % 0,16  
Riyal 4,9253 4,9500 % 0,31  
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13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 3,46  
Altın Gr. 993 994 5,43  
Cumhuriyet 6.635 6.736 12,00  
Tam 6.684 6.740 8,00  
Yarım 3.252 3.292 1,00  
Çeyrek 1.631 1.646 0,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,32  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,22  
B. Petrol 88,56 88,56 3,42  
Seans Raporu 13:34
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