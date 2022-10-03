***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 15.476.193,72 63.176.782,45 46,27TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 80.001,76 1.825.015,38 1,34Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,3 0TOPLAM 0,05 0,3 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri0.0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa Dayalı0.0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,28 7,97 0KRDMD 0,76 0,91 0TOPLAM 1,04 8,88 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0VESBE 0,68 6,14 0TOPLAM 0,72 6,2 0Diğer İmalat SanayiiENSRI 50.000 955.000 0,7SUNTK 30.000 870.000 0,64KCAER 0 0 0TOPLAM 80.000 1.825.000 1,34ELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 3.959.300,4 2,9Toptan TicaretMEPET 250.000 972.500 0,71MGROS 0 0,4 0TOPLAM 250.000 972.500,4 0,71Perakende TicaretAVTUR 1.140.000 2.986.800 2,19SOKM 0 0 0TOPLAM 1.140.000 2.986.800 2,19Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 16,24 0UlaştırmaTHYAO 0,23 16,24 0TCELL 0 0 0TOPLAM 0,23 16,24 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 14.006.190,73 57.392.438,92 42,03Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 200.000,8 2.258.008,98 1,65GARAN 250.000 4.857.500 3,56ISCTR 250.000,85 1.880.006,37 1,38SKBNK 1.250.000 2.312.500 1,69YKBNK 0,05 0,35 0HALKB 750.000 5.235.000 3,83VAKBN 500.000 3.465.000 2,54TOPLAM 3.200.001,7 20.008.015,7 14,65Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 1,37 0TOPLAM 0,17 1,37 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 8,34 0KCHOL 0,02 0,86 0SAHOL 0,49 12,53 0SISE 100.000,59 2.542.014,92 1,86TRCAS 150.000 2.152.500 1,58METRO 6.815.084,73 8.587.006,75 6,29ENKAI 0,39 6,71 0ITTFH 0 0 0TOPLAM 7.065.086,36 13.281.550,11 9,73Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.860.000 5.226.600 3,83VKGYO 0,8 2,23 0BASGZ 100.000 1.501.000 1,1EKGYO 500.000 1.935.000 1,42HLGYO 250.000,7 717.502,01 0,52PAGYO 681.101 11.919.267,5 8,73TRGYO 350.000 2.803.500 2,05TOPLAM 3.741.102,5 24.102.871,74 17,65Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 11,51 0BilişimFONET 1 11,51 0INDES 0 0 0ARDYZ 0