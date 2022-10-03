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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.10.2022 11:36
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.476.193,72 63.176.782,45 46,27
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 80.001,76 1.825.015,38 1,34
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
0.0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 7,97 0
KRDMD 0,76 0,91 0
TOPLAM 1,04 8,88 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0
VESBE 0,68 6,14 0
TOPLAM 0,72 6,2 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 50.000 955.000 0,7
SUNTK 30.000 870.000 0,64
KCAER 0 0 0
TOPLAM 80.000 1.825.000 1,34
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000 3.959.300,4 2,9
Toptan Ticaret
MEPET 250.000 972.500 0,71
MGROS 0 0,4 0
TOPLAM 250.000 972.500,4 0,71
Perakende Ticaret
AVTUR 1.140.000 2.986.800 2,19
SOKM 0 0 0
TOPLAM 1.140.000 2.986.800 2,19
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 16,24 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 16,24 0
TCELL 0 0 0
TOPLAM 0,23 16,24 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 14.006.190,73 57.392.438,92 42,03
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 200.000,8 2.258.008,98 1,65
GARAN 250.000 4.857.500 3,56
ISCTR 250.000,85 1.880.006,37 1,38
SKBNK 1.250.000 2.312.500 1,69
YKBNK 0,05 0,35 0
HALKB 750.000 5.235.000 3,83
VAKBN 500.000 3.465.000 2,54
TOPLAM 3.200.001,7 20.008.015,7 14,65
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 1,37 0
TOPLAM 0,17 1,37 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 8,34 0
KCHOL 0,02 0,86 0
SAHOL 0,49 12,53 0
SISE 100.000,59 2.542.014,92 1,86
TRCAS 150.000 2.152.500 1,58
METRO 6.815.084,73 8.587.006,75 6,29
ENKAI 0,39 6,71 0
ITTFH 0 0 0
TOPLAM 7.065.086,36 13.281.550,11 9,73
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.860.000 5.226.600 3,83
VKGYO 0,8 2,23 0
BASGZ 100.000 1.501.000 1,1
EKGYO 500.000 1.935.000 1,42
HLGYO 250.000,7 717.502,01 0,52
PAGYO 681.101 11.919.267,5 8,73
TRGYO 350.000 2.803.500 2,05
TOPLAM 3.741.102,5 24.102.871,74 17,65
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 1 11,51 0
Bilişim
FONET 1 11,51 0
INDES 0 0 0
ARDYZ 0
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BIST En Aktif Hisseler13:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSA 66,00 444.626.108 % 10,00  
SEKFK 8,37 38.716.526 % 9,99  
KUYAS 9,62 37.810.048 % 9,94  
POLHO 7,75 183.115.448 % 9,77  
SASA 78,10 2.940.527.583 % 9,54  
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13:51 Alış Satış %  
Dolar 18,5762 18,5958 % 0,25  
Euro 18,3973 18,4105 % 1,01  
Sterlin 21,0277 21,1332 % 0,43  
Frank 18,7430 18,8559 % 0,67  
Riyal 4,9267 4,9514 % 0,13  
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13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 3,84  
Altın Gr. 1.021 1.021 7,35  
Cumhuriyet 6.794 6.896 110,00  
Tam 6.823 6.885 12,00  
Yarım 3.325 3.364 7,00  
Çeyrek 1.665 1.682 3,00  
Gümüş.Ons 20,85 20,88 0,16  
Gümüş Gr. 12,47 12,48 0,11  
B. Petrol 89,68 89,68 0,82  
Seans Raporu 13:51
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