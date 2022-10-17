***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
17.10.2022 10:43
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 17.925.941,07 75.493.509,35 49,25
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 137.448,12 3.547.764,94 2,31
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
11:063.701
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 74,14
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.705
En Düşük
3.641
11:0618,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:0618,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0645
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:06989,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,96
|Açılış
|: 989,93
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:06
|ERCB
|52,60
|60.017.229
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|5.953.684
|% 10,00
|
|YEOTK
|46,56
|129.137.057
|% 9,97
|
|SMRTG
|103,80
|59.276.028
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|158.868.553
|% 9,95
|
|ACSEL
|60,05
|14.888.513
|% -4,38
|
|MEGAP
|4,80
|26.963.793
|% -4,19
|
|MEGAP
|4,80
|26.963.793
|% -4,19
|
|ALMAD
|4,60
|18.813.103
|% -4,17
|
|GSRAY
|5,27
|59.848.728
|% -4,01
|
|THYAO
|91,65
|1.874.853.869
|% 1,83
|
|KOZAL
|207,20
|1.506.413.333
|% 4,44
|
|ISCTR
|8,91
|1.011.216.487
|% 4,33
|
|YKBNK
|9,17
|994.875.336
|% 3,85
|
|AKBNK
|14,34
|914.627.464
|% 6,22
|
|EKGYO
|4,27
|573.567.015
|% 1,18
|
|ISCTR
|8,91
|1.011.216.487
|% 4,33
|
|YKBNK
|9,17
|994.875.336
|% 3,85
|
|IEYHO
|1,24
|88.731.489
|% 9,73
|
|AKBNK
|14,34
|914.627.464
|% 6,22
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5916
|% 0,13
|
|Euro
|18,1190
|18,1291
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8564
|20,9610
|% 0,78
|
|Frank
|18,5074
|18,6189
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% 0,10
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|12,07
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,44
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.694
|6.760
|-30,00
|
|Yarım
|3.261
|3.301
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,18
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|1,23
|
Seans Raporu
11:06
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