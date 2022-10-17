***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
17.10.2022 10:43
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 17.925.941,07 75.493.509,35 49,25
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 137.448,12 3.547.764,94 2,31
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:5918,3254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3378
En Düşük
18,2337
17:59986,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,15
|Açılış
|: 986,82
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
989,45
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5501
|18,5969
|% 0,09
|
|Euro
|18,2870
|18,3254
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0538
|21,1594
|% -0,03
|
|Frank
|18,6023
|18,7143
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9244
|4,9491
|% -0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,82
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.650
|6.736
|7,00
|
|Yarım
|3.240
|3.293
|4,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.646
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,03
|
|B. Petrol
|91,96
|91,96
|0,34
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410