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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

17.10.2022 10:43
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 17.925.941,07 75.493.509,35 49,25
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 137.448,12 3.547.764,94 2,31
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:593.848
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  3.641  
Önceki Kapanış :  3.848  
En Yüksek
3.854 En Düşük
3.641
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 20,46 202.985.954 % 10,00  
PENTA 484,00 7.450.212 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.510.767.017 % 10,00  
ERCB 52,60 87.169.153 % 10,00  
MZHLD 92,45 83.403.098 % 9,99  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,5501 18,5969 % 0,09  
Euro 18,2870 18,3254 % 0,18  
Sterlin 21,0538 21,1594 % -0,03  
Frank 18,6023 18,7143 % 0,06  
Riyal 4,9244 4,9491 % -0,12  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 2,82  
Altın Gr. 986 987 -0,08  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.650 6.736 7,00  
Yarım 3.240 3.293 4,00  
Çeyrek 1.623 1.646 1,00  
Gümüş.Ons 18,76 18,80 0,13  
Gümüş Gr. 11,19 11,20 0,03  
B. Petrol 91,96 91,96 0,34  
Seans Raporu 17:59
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