***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 16.945.941,07 90.527.785,65 57,72TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 30.000 6.000.000 3,83GRUP TOPLAMI 30.000 6.000.000 3,83İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 477.448,12 9.521.599,46 6,07Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,44 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 340.000,35 5.738.609,06 3,66Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 6,66 3.782.983,3 2,41ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000 4.358.700,49 2,78Toptan TicaretTOPLAM 250.000 1.132.500 0,72Perakende TicaretTOPLAM 1.140.000 3.226.200,49 2,06Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 22,53 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 22,53 0 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 15.048.491,72 70.647.450,48 45,04Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 4.392.302,69 28.388.231,9 18,1Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 1,38 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 7.065.086,36 17.253.282,75 11Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.591.102,5 25.005.934,45 15,94Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 1 12,69 0BilişimTOPLAM 1 12,69 0SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 55.000 69,86 0 73,44 4.039.200 6,09 2,58BYF TRYFNBK00055 0 40.000 83,07 0 87,18 3.487.200 5,26 2,22BYF TRYFNBK00089 0 2.000 1.694 0 1.767,9 3.535.800 5,33 2,25REPO 24/10/2022 TRT150927T11 11,5 26.024.575,34 1 21/10/2022 12,1813 763384059809105959 25.922.960 1 26.024.575,34 39,24 16,59REPO 24/10/2022 TRT280531T14 11,5 20.018.904,11 2,91 21/10/2022 12,1813 763384059809105960 6.866.210 2,92 20.018.904,11 30,19 12,76BPP 24/10/2022 BPP 17,2 4.202.933,29 4.197 21/10/2022 18,7534 268568 4.202,93 4.202.933,29 6,34 2,68BPP 24/10/2022 BPP 18,75 5.007.705,48 5.000 21/10/2022 20,6056 268474 5.007,71 5.007.705,48 7,55 3,2GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 55.351.118,22 32.789.170 66.316.318,22 100 42,28ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 72.297.059,29 32.789.170 156.844.103,87 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ156.844.104,58 % 0 % 103,34B. HAZIR DEĞERLER1.098,26 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.098,26 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)27.463.521,64 % 0 % 18,1a) Takastan Alacaklar27.447.251,97 % 99,94 % 18,09b) Diğer Alacaklar16.269,67 % 0,06 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)141.469,77 % 0 % 0,09D. BORÇLAR (-)-32.682.306,21 % 0 -% 21,53a) Takasa Borçlar-30.024.749,54 % 91,87 -% 1.978b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.657.556,67 % 8,13 -% 1,75NET VARLIK DEĞERİ151.767.888,04 % 0 % 100Pay Sayısı60.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,53 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama21.10.2022 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073544BIST