***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 24.392.724,11 135.508.243,82 92,5TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 50.000 2.365.000 1,61GRUP TOPLAMI 50.000 2.365.000 1,61İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1.772.481,12 10.045.007,32 6,86Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 1,41 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0 0 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1.500.000,35 3.015.012,52 2,06Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,72 9,39 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 272.480 7.029.984 4,8ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 6.750 1.588.950 1,08GRUP TOPLAMI 6.750 1.588.950 1,08İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.390.000,04