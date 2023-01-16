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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

16.01.2023 10:29
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 24.392.724,11 135.508.243,82 92,5
-
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 50.000 2.365.000 1,61
GRUP TOPLAMI 50.000 2.365.000 1,61
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.772.481,12 10.045.007,32 6,86
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 1,41 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1.500.000,35 3.015.012,52 2,06
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,72 9,39 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 272.480 7.029.984 4,8
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 6.750 1.588.950 1,08
GRUP TOPLAMI 6.750 1.588.950 1,08
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.390.000,04
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BIST En Aktif Hisseler10:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 75,35 325.440.150 % 10,00  
DAGI 6,05 4.949.854 % 10,00  
ONCSM 41,14 2.099.744 % 10,00  
VKING 32,66 525.042 % 9,97  
OTTO 94,40 145.858 % 9,96  
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10:17 Alış Satış %  
Dolar 18,7876 18,7915 % 0,05  
Euro 20,3547 20,3677 % 0,08  
Sterlin 22,9199 23,0349 % 0,04  
Frank 20,2145 20,3362 % 0,06  
Riyal 4,9842 5,0092 % -0,02  
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10:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 -4,73  
Altın Gr. 1.157 1.157 -3,14  
Cumhuriyet 7.857 7.976 79,00  
Tam 7.860 7.933 123,00  
Yarım 3.830 3.882 60,00  
Çeyrek 1.921 1.941 30,00  
Gümüş.Ons 24,29 24,33 0,04  
Gümüş Gr. 14,70 14,72 0,06  
B. Petrol 84,60 84,60 -0,68  
Seans Raporu 10:17
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