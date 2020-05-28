***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, sermayenin 30.000.000-TL den %100 oranında bedelli olarak 60.000.000 TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Taslak izahname ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847264BIST