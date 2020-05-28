***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
28.05.2020 14:34
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, sermayenin 30.000.000-TL den %100 oranında bedelli olarak 60.000.000 TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Taslak izahname ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847264
BIST
14:19105.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 180,74
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
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106.292
En Düşük
104.535
14:196,8179
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|Değişim
|: 0,67%
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|: 1,43%
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|Açılış
|: 377,70
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|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,60
|11.524.978
|% 9,92
|
|HLGYO
|1,67
|74.710.902
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.374.950
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|18.796.866
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.130.118
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.593.103
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,61
|2.411.514.541
|% 2,27
|
|GARAN
|7,74
|1.594.769.666
|% 1,31
|
|PGSUS
|59,05
|835.576.113
|% -0,08
|
|TUPRS
|85,75
|455.185.536
|% 2,21
|
|AVOD
|3,74
|405.167.704
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,42
|210.831.885
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,22
|257.744.938
|% 0,45
|
|AVOD
|3,74
|405.167.704
|% -0,80
|
|IHLGM
|1,23
|91.148.861
|% -1,60
|
|ZOREN
|1,44
|92.467.215
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3251
|8,3669
|% 0,54
|
|Frank
|6,9971
|7,0393
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8097
|1,8187
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,25
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,55
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.481
|35,00
|
|Tam
|2.523
|2.558
|47,40
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|17,60
|
|Çeyrek
|616
|623
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,31
|35,31
|0,71
|