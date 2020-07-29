***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.07.2020 15:38
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 05.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuzun 30.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 60.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verdiği, 28.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ise İzahname taslağının onaylanması için SPK' na başvuru yapıldığı duyurulmuştur. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin SPK' nun 27.07.2020 tarih ve E-12233903-335.04.04-7737 sayılı yazısıyla onaylanan İzahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863378
BIST
15:271.138
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -14,34
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:276,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,0640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:278,2096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0741
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:27437,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,11
|Açılış
|: 437,98
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.876.006
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.705.583
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.726.466
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.762.446
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.368.317
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,10
|1.562.807.697
|% -1,04
|
|GUSGR
|6,25
|1.283.825.964
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,19
|925.842.726
|% -1,35
|
|GARAN
|7,28
|700.419.595
|% -1,62
|
|KRDMD
|3,00
|562.496.080
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,19
|925.842.726
|% -1,35
|
|GUSGR
|6,25
|1.283.825.964
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,90
|187.085.848
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|238.677.795
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,00
|562.496.080
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0185
|9,0637
|% 0,92
|
|Frank
|7,5593
|7,6049
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,58
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.876
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.962
|2.987
|8,80
|
|Yarım
|1.438
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|
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