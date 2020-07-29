***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 05.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuzun 30.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 60.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verdiği, 28.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ise İzahname taslağının onaylanması için SPK' na başvuru yapıldığı duyurulmuştur. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin SPK' nun 27.07.2020 tarih ve E-12233903-335.04.04-7737 sayılı yazısıyla onaylanan İzahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863384BIST