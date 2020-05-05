***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2020 20:05
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı faaliyetleri sonucu Dönem Zararı olduğundan Kar Payı Dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 Peşin 0,0686498 6,86498 0 0,0686498 6,86498
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 Peşin 0,0686946 6,86946 0 0,0686946 6,86946
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 0 0
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 10.840.856TL'lik dönem Kârından (Yasal Kayıtlara Göre 10.733.300-TL kâr), 536.665TL tutarında kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 2.060.838,20TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 8.243.352,80-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 8.135.796,80-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Atlas KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 395.368
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 10.840.856 10.733.300
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 10.840.856 10.733.300
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 536.665 536.665
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.304.191 10.196.635
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.304.191
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.060.838,2
* Nakit 2.060.838,2
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 8.243.352,8 8.135.796,8
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0,06 0 0 0 0
B Grubu 2.060.838,14 0 0,2 0,0687 99,99999
TOPLAM 2.060.838,2 0 0,2 0,0687 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842853
BIST