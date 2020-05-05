***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı faaliyetleri sonucu Dönem Zararı olduğundan Kar Payı Dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 Peşin 0,0686498 6,86498 0 0,0686498 6,86498B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 Peşin 0,0686946 6,86946 0 0,0686946 6,86946Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 0 0B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 0 0Ek AçıklamalarŞirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 10.840.856TL'lik dönem Kârından (Yasal Kayıtlara Göre 10.733.300-TL kâr), 536.665TL tutarında kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 2.060.838,20TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 8.243.352,80-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 8.135.796,80-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Atlas KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 395.368Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.840.856 10.733.3004. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 10.840.856 10.733.3006. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 536.665 536.6658. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.304.191 10.196.635Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.304.19111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.060.838,2* Nakit 2.060.838,2* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 8.243.352,8 8.135.796,820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0,06 0 0 0 0B Grubu 2.060.838,14 0 0,2 0,0687 99,99999TOPLAM 2.060.838,2 0 0,2 0,0687 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842853BIST