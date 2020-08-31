***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Sermaye Artırımı nedeniyle 2019 Yılı Kar Dağıtım Oranlarının Güncellenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin sermayesinin 30.000.000-TL'den 60.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosunda sermaye ve kar dağıtım oranlarına ilişkin bilgiler güncellenmiştir.Karar Tarihi 05.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 Peşin 0,0343249 3,43249 0 0,0343249 3,43249B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 Peşin 0,0343473 3,43473 0 0,0343473 3,43473Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 07.12.2020 07.12.2020 09.12.2020 08.12.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 0 0B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 0 0Ek AçıklamalarYönetimKurulu'nun 05.05.2020 Tarih ve 2020/10 Sayılı Kararı ile alınan 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan10.840.856--TL'lik dönem karının (Yasal Kayıtlara Göre 10.733.300-TL kar),536.665-TL tutarında kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiye kardanhesaplanan 2.060.838,20TL tutarında ortaklarımıza kar dağıtımı yapılmasınakalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 8.243.352,80-TL'lik dönem karının (Yasal kayıtlara göre 8.135.796,80-TL kar) olağanüstü yedekler hesabınakaydedilmesine ilişkin yönetim teklifi,Genel Kurulda görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir. 2019 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan dönem karından yapılacak olan kar dağıtım tutarının, Kar Payı tebliğinin 5.maddesi uyarınca, Kar Dağıtım işlemlerinin 07.12.2020 tarihinde başlamasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ATLAS YO 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 395.368Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.840.856 10.733.3004. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 10.840.856 10.733.3006. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 536.665 536.6658. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.304.191 10.196.635Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.304.19111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.060.838,2* Nakit 2.060.838,2* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 8.243.352,8 8.135.796,820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0,06 0 0 0 0B Grubu 2.060.838,14 0 0,2 0,0343 99,99999TOPLAM 2.060.838,2 0 0,2 0,0343 1Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin Sermayesinin 30.000.000-TL'den 60.000.000- TL ye arttırılması nedeni ile Kar Dağıtım Oranları güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871867BIST