***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtımının 07.12.2022 Tarihinde Yapılmasına İlişkin DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 Peşin 0,0392995 3,92995 0 0,0392995 3,92995B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 Peşin 0,0392995 3,92995 0 0,0392995 3,92995Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 07.12.2022 07.12.2022 09.12.2022 08.12.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 0 0B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 17.03.2022 Tarih ve 2022/08 Sayılı Kararı ile alınan 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 12.426.561,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 12.733.789,29TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 636.689,46TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 2.357.974,31 TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, Yapılacak olan kar payı dağıtımının 07.12.2022 tarihinde yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 9.431.897,23-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 9.739.125,52-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin yönetim teklifi, Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.273.745Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 12.426.561 12.733.789,294. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 12.426.561 12.733.789,296. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 636.689,46 636.689,468. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.789.871,54 12.097.099,83Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.789.871,5411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.357.974,31* Nakit 2.357.974,31* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 9.431.897,23 9.739.125,5220. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0,07 0 0 0,03929957 3,92995718B Grubu 2.357.974,24 0 20 0,03929957 3,92995718TOPLAM 2.357.974,31 0 20 0,03929957 3,92995718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031419BIST