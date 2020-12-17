***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKarşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.5 Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8.maddesi hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2020 tarihli kararı ile mevcut Yatırım Stratejisinin devamına, Karşılaştırma Ölçütünün değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna onay için başvurulmuştur. SPK' dan gelen 17.12.2020 tarihli ve E-12233903-335.12-13032 sayılı cevap yazısında Kurulun Karar Organı'nın i-SPK.48.3.b (10/12/2020 tarihli ve 76/1519 s.k.) sayılı İlke Kararı hükümleri kapsamında, 01.01.2021 tarihinden itibaren? mevcut Yatırım Stratejisinin devamına, Karşılaştırma Ölçütümüzün aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkin talebimiz uygun bulunmuştur.Yatırım Stratejisi :%0-%100 Hisse Senedi%0-%100 Ters Repo%0-%50 Devlet Tahvili-Hazine Bonosu%0-%25 Özel Sektör Tahvili ve Bonosu%0-%20 Yurt içinde İhraç edilmiş Dövize ve Emtia'ya Endeksli Yatırım Fonu%0-%20 Takasbank Borsa Para Piyasası (BPP)Yeni Karşılaştırma Ölçütü :%20 BIST - Tüm Getiri Endeksi%70 BIST - KYD REPO (BRÜT) Endeksi%5 BIST - KYD DİBS Tüm Endeksi%5 BIST - KYD ÖSBA Sabit EndeksiEski Karşılaştırma Ölçütü :%70 BIST TÜM GETİRİ ENDEKSİ%20 KYD O/N BRÜT ENDEKSİ%5 KAMU İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ TÜM%5 KYD ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ SABİTOrtaklık portföyüne riskten korunma amacıyla ortaklığın yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve kurulca belirlenecek esas çerçevesinde türev araçlar dahil edilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893716BIST