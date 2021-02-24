***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2021 18:34
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaya Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı İçin Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 24.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 11. Maddes Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912383
BIST
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|% -10,00
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|SONME
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|MZHLD
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|PETKM
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|7,1534
|7,1588
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|Euro
|8,6929
|8,6995
|% 0,73
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|Sterlin
|10,0679
|10,1184
|% 0,69
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|Frank
|7,8534
|7,9007
|% 0,43
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|Riyal
|1,9017
|1,9113
|% 0,66
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|18:05
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|1.799
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|Altın Gr.
|415
|415
|2,39
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|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
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|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
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|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
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|Çeyrek
|668
|684
|10,08
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|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,14
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|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
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|65,84
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