***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.07.2021 16:40
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Süresinin Genel Kurul Tarafından Onaylanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.07.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 24.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, 22.03.2021 tararihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-335.07-3804 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve E.62726641 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, Genel Kurulda ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950315
BIST