***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Süresinin Genel Kurul Tarafından Onaylanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.07.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 24.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, 22.03.2021 tararihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-335.07-3804 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve E.62726641 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, Genel Kurulda ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950315BIST