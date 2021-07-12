Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.07.2021 16:40



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Süresinin Genel Kurul Tarafından Onaylanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.07.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 24.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, 22.03.2021 tararihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-335.07-3804 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve E.62726641 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, Genel Kurulda ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950315


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:001.357
Değişim :  -1,55% |  -21,32
Açılış :  1.379  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.382 En Düşük
1.355
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DGGYO 8,41 2.447.572 % 9,93  
EKIZ 8,22 2.186.553 % 9,89  
SILVR 6,49 39.437.881 % 9,81  
MARTI 2,03 29.139.511 % 9,73  
EDIP 3,16 47.573.942 % 9,72  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 8,6265 8,6276 % -0,35  
Euro 10,2386 10,2470 % -0,44  
Sterlin 11,9478 12,0077 % -0,43  
Frank 9,3888 9,4453 % -0,45  
Riyal 2,2933 2,3048 % -0,35  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 -3,90  
Altın Gr. 501 501 -2,49  
Cumhuriyet 3.300 3.349 -34,00  
Tam 3.284 3.367 -34,25  
Yarım 1.587 1.629 -16,57  
Çeyrek 796 814 -8,28  
Gümüş.Ons 26,19 26,22 0,12  
Gümüş Gr. 7,28 7,28 0,02  
B. Petrol 75,04 75,04 -0,51  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru