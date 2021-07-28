***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.07.2021 11:16
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.07.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 28.07.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye tavanının 240.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması hususu, 12.07.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmış olup 28.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952213
BIST
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494,56
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KATMR
|3,19
|49.670.646
|% 10,00
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|EDATA
|12,44
|24.151.307
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.733.620
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|75.506.988
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.129.074
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|72.224.707
|% -9,91
|
|MZHLD
|37,30
|321.236
|% -4,46
|
|AVHOL
|5,55
|10.519.578
|% -3,81
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|METUR
|6,97
|78.907.393
|% -3,60
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|GARAN
|8,23
|288.942.414
|% 0,37
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|THYAO
|12,52
|256.958.140
|% -0,24
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|KRDMD
|7,52
|247.853.952
|% 0,40
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|EREGL
|18,59
|228.354.293
|% 0,60
|
|PETKM
|5,56
|216.314.135
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,29
|160.535.898
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,55
|102.821.799
|% 0,00
|
|PETKM
|5,56
|216.314.135
|% -0,36
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|KARSN
|4,00
|152.504.837
|% 1,27
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|GARAN
|8,23
|288.942.414
|% 0,37
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|12:46
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5563
|8,5588
|% 0,00
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|Euro
|10,1153
|10,1199
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8465
|11,9059
|% 0,02
|
|Frank
|9,3258
|9,3819
|% 0,05
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|Riyal
|2,2750
|2,2864
|% -0,01
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|12:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,79
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|Altın Gr.
|495
|495
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.269
|3.352
|-6,63
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-3,20
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|Çeyrek
|793
|811
|-1,60
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|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,12
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|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
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|B. Petrol
|74,09
|74,09
|0,57
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