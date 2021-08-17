***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
17.08.2021 14:21
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Ceren DEŞEN / İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim kurulu başkanının adı
Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
3 / %60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958590
BIST
15:351.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
15:358,4178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:359,8937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0749
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:35484,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,38
|Açılış
|: 484,50
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:35
|SELGD
|6,50
|24.424.332
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.868.226
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.452.165
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|54.877.410
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|1.981.377
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.928.829
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.727.613
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,75
|14.226.036
|% -9,84
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,31
|995.276.457
|% -0,96
|
|PETKM
|6,08
|671.513.975
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,36
|624.564.955
|% 1,46
|
|GENIL
|16,30
|540.259.889
|% 2,71
|
|ARCLK
|33,82
|508.652.518
|% 2,30
|
|PETKM
|6,08
|671.513.975
|% 1,00
|
|GARAN
|9,31
|995.276.457
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,53
|251.767.442
|% -0,39
|
|MRGYO
|1,09
|103.298.904
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,36
|624.564.955
|% 1,46
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4128
|8,4178
|% -0,43
|
|Euro
|9,8876
|9,8937
|% -0,75
|
|Sterlin
|11,5589
|11,6169
|% -0,93
|
|Frank
|9,1952
|9,2505
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2376
|2,2488
|% -0,45
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|4,08
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-7,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|-1,66
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|-0,80
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,00
|69,00
|-0,51
|