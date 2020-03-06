***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.03.2020 17:39
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.03.2020 tarihli ve BİAŞ-2-1471 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825013
BIST
17:30109.727
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -2.087,94
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:306,1037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,0890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:306,9221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:30329,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,96
|Açılış
|: 329,86
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.803.102
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.471.408
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|2.523.533
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,25
|181.416.171
|% 13,02
|
|ARMDA
|21,46
|1.261.230
|% 10,62
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|467,90
|2.124.838
|% -9,15
|
|GARFA
|4,72
|16.688.244
|% -9,06
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,20
|1.011.613.744
|% -4,36
|
|ASELS
|29,68
|623.755.651
|% -1,98
|
|EREGL
|8,87
|422.600.374
|% 1,37
|
|GARAN
|10,00
|369.339.200
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,43
|298.324.215
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|298.324.215
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|249.185.203
|% -3,27
|
|KARSN
|1,86
|193.846.790
|% -2,62
|
|THYAO
|11,20
|1.011.613.744
|% -4,36
|
|EKGYO
|1,44
|127.910.853
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9232
|7,9629
|% 0,28
|
|Frank
|6,5152
|6,5544
|% 1,22
|
|Riyal
|1,6223
|1,6304
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|9,82
|
|Altın Gr.
|331
|331
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.176
|2.230
|32,66
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|15,80
|
|Çeyrek
|528
|539
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-1,93
|