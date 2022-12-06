***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.12.2022 16:36
100.06-13103 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz paylar üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084844
BIST
17:015.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 48,62
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:0118,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:0119,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0615
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:011.065,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.065,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BARMA
|122,10
|32.795.450
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|119.059.471
|% 9,98
|
|KONTR
|154,30
|774.224.972
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|409.736.364
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.189.260.231
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.856.784
|% -9,91
|
|UFUK
|70,30
|6.541.922
|% -9,81
|
|PEKGY
|3,34
|364.942.936
|% -9,73
|
|KRDMD
|17,39
|11.982.437.021
|% 7,15
|
|THYAO
|135,60
|7.824.558.270
|% -2,16
|
|EREGL
|42,84
|6.020.136.937
|% 0,94
|
|SISE
|40,30
|4.615.793.674
|% 4,30
|
|AKBNK
|16,31
|3.760.373.425
|% 0,18
|
|KRDMD
|17,39
|11.982.437.021
|% 7,15
|
|EKGYO
|7,32
|3.458.087.812
|% 0,69
|
|ADESE
|1,87
|533.740.280
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,31
|3.760.373.425
|% 0,18
|
|ISCTR
|10,28
|2.125.256.785
|% 1,28
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6387
|18,6436
|% 0,03
|
|Euro
|19,5969
|19,6103
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6738
|22,7875
|% 0,21
|
|Frank
|19,7664
|19,8855
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,14
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,57
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.240
|-47,00
|
|Tam
|7.172
|7.220
|52,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-1,17
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16XU100
Endeks 5, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 96, 218.00 milyon TL de
-
17:16OBASE
Yüzde 4.54 oranında artışla 28.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 117, 722 adet işlem
-
17:15SISE
Yüzde 4.30 oranında artışla 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 150, 758 adet işlem
-
17:14DGGYO
Yüzde 6.63 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 048, 208 adet işlem
-
17:13DAGI
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 569, 598 adet işlem