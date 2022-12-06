***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









100.06-13103 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimiz paylar üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084844BIST