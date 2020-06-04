***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 17:56
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 04.06.2020 tarihli kararı ile
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının yeniden belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun seçilmsine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849190
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0845
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05372,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,49
|Açılış
|: 372,44
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.445.436
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.272.502
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4879
|8,5304
|% 0,47
|
|Frank
|7,0358
|7,0782
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7946
|1,8036
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|14,58
|
|Altın Gr.
|371
|372
|3,59
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|18,40
|
|Tam
|2.485
|2.516
|18,90
|
|Yarım
|1.213
|1.228
|9,30
|
|Çeyrek
|607
|614
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,41
|39,41
|-0,38
|