***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 18:51
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 01.07.2020 tarihli toplantısında
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lokman KONDAKÇI görevinden istifa etmiş olup, yönetim kurulu toplantısında istifası kabul edilmiştir. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK 363.maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Hüseyin BÜRGE'nin atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853815
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8432
18:057,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05390,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,41
|Açılış
|: 390,05
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5277
|8,5705
|% 0,63
|
|Frank
|7,2159
|7,2593
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-10,30
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.548
|-8,60
|
|Tam
|2.601
|2.615
|-8,80
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-4,30
|
|Çeyrek
|632
|640
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,01
|42,01
|0,74
|
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