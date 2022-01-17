***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 17.01.2022 tarihli kararı ile Şirketimizde hali hazırda Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerini sürdüren Sn. Yasemin Hakan'ın, mevcut görevlerinden ayrılarak Yatırımcı ilişkileri görevlisi olarak atanmasına, Hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine atanmasına, Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994747BIST