***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10/12/2020 tarihli ve 76/1519 sayılı toplantısında menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak yer alan hususlar Kurulun Karar Organı'nın i-SPK.48.3 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararı'na (F) bendi olarak eklenmesine karar verilmiştir. Anılan karar uyarınca menkul kıymet yatırım ortaklıklarının yıllık performans sunum raporlarında nispi getirinin negatif olması durumunda ilgili ortaklığın portföy yönetim peformansı "yetersiz" olarak kabul edilmektedir.Menkul kıymet yatırım ortaklığımızın 01.01.2021-31.12.2021 dönemi karşılaştırma ölçütünün getirisi %20,40 olarak gerçekleşmiş, aynı dönemde ortaklığın portföy net getirisi % 13,63 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda nispi getiri oranı -%6,47 olarak gerçekleştiğinden, anılan dönemin portföy yönetim performansı yukarıda bahsi geçen Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararı gereğince "yetersiz" olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000940BIST