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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2022 18:17
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 21.10.2022 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in yönetim kurulu üyeliğinden istifası nedeni ile istifasının kabulüne ve yerine  Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073358


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Yarım 3.253 3.323 43,00  
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Gümüş Gr. 11,37 11,39 0,20  
B. Petrol 93,05 93,05 0,67  
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