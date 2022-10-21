***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 18:17
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 21.10.2022 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in yönetim kurulu üyeliğinden istifası nedeni ile istifasının kabulüne ve yerine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073358
BIST
18:053.935
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
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|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
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|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5891
|18,6003
|% -0,03
|
|Euro
|18,2811
|18,3107
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,8402
|20,9447
|% 0,05
|
|Frank
|18,5473
|18,6590
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.649
|1.650
|21,57
|
|Altın Gr.
|986
|986
|12,64
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.676
|6.798
|89,00
|
|Yarım
|3.253
|3.323
|43,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.661
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,20
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|B. Petrol
|93,05
|93,05
|0,67
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