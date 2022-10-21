***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 21.10.2022 tarihli toplantısındaYönetim Kurulu Başkan Vekili Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in yönetim kurulu üyeliğinden istifası nedeni ile istifasının kabulüne ve yerine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073358BIST