***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak görev yapan Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in görevden ayrılması sebebiyle, boşalan görevlerine 03.07.2023 tarihinden itibaren Burcu Hilal KAPLAN'ın atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164577BIST