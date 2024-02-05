***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 18:26
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun yönetim kurulu üyeliğinden istifası nedeni ile istifasının kabulüne ve yerine T.C. uyruklu, Can DİŞLİ'nin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246940
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BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
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|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
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|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
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|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
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|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
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|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
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|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
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|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
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|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
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|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
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|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
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|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
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|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
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|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
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|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
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|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
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|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
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|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
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|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
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|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
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|18:06
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,5567
|30,5621
|% 0,23
|
|Euro
|32,8446
|32,8610
|% -0,27
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|Sterlin
|38,2021
|38,3937
|% -0,56
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|Frank
|34,9713
|35,1820
|% -0,22
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|Riyal
|8,1244
|8,1652
|% 0,20
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|18:06
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|22,32
|22,36
|% 0,66
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|Platin
|898,70
|899,87
|% 0,66
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|Paladyum
|956,05
|958,91
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|77,91
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.025,35
|2.025,69
|% 0,66
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