***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun yönetim kurulu üyeliğinden istifası nedeni ile istifasının kabulüne ve yerine T.C. uyruklu, Can DİŞLİ'nin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246940BIST