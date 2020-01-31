***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihli Performans Sunuş Raporu Ekte PDF olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816361BIST