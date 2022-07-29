***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait "Performans Sunuş Raporu" ekte pdf olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049412BIST