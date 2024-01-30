***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu
30.01.2024 18:16
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu )
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Performans Sunuş Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait "Performans Sunuş Raporu" ekte pdf olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243818
BIST
'
18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,60
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0098
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0499
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
18:051.980,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.980,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3491
|30,3546
|% 0,03
|
|Euro
|32,9330
|32,9454
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,2767
|38,4686
|% -0,46
|
|Frank
|34,9936
|35,2044
|% -0,26
|
|Riyal
|8,0734
|8,1139
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|919,95
|921,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,12
|974,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,09
|82,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,75
|2.033,11
|% 0,66
|