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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.05.2020 20:06
GÜNCEL HABERLER



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 0,874 0,874 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 Hamiline
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 29.999.999,126 29.999.999,126 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 30.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketin 30.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000.-TL (%100 Bedelli ) arttırılarak 60.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,
30.000.000.-TL'lik artırılan sermayenin nominal değeri üzerinden ( 1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına, ve ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%100) oranında yeni pay alabilmelerine,
Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında hamiline yazılı kaydi pay çıkarılmasına ,(A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,
Ortakların yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15(on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati bitimi itibariyle sonra ermesine,
Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitimi itibariyle kullanılmayan paylar olması halinde
i) Kalan payların yeni pay alma haklarının sürenin bitimini takip eden 2 (iki) iş günü süreyle Borsanın ilgili pazarında ortaklık şartı aranmaksızın nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerinin kullanımına açılmasına,
ii) Sürenin bitimini takip eden 3 (Üç) iş günü içerisinde, kalan yeni pay alma haklarının satın alma taahhüdünde bulunanlara kullandırılmasına,
iii) Bu işlemlerden sonra kullanılmayan paylar olması halinde kalan payların Ayten Öztürk Ünal tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,
Halka arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınmasına, bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842854


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