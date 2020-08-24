***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı TutarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 0,874 0,874 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 Hamiline A Grubu, ATLA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRATLS00075 0B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 29.999.999,126 29.999.999,126 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 Hamiline B Grubu, ATLAS(RÜÇHAN), TRRATLS00083 368.261,306Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 30.000.000,000 100,00000 368.261,306Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.08.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 10.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 30.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılarak 60.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına ilişkin olarak 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayan yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) kullanım süresi 20 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.Bu süre sonunda 368.261,306- TL nominal paylı hisseye ilişkin rüçhan hakkı kullanılmamıştır. Söz konusu paylar, 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerinden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr), Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin internet sitesi (www.atlasyo.com.tr) ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi (www.metroyatirim.com.tr) 'den ulaşılabilir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Atlas MKYO Satış Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870841BIST