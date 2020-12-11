***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusunun Kurul Tarafından Olumsuz Karşılanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 60.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 99.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 1,748 1,136 65,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 HamilineB Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 59.999.998,252 38.999.998,864 65,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 60.000.000 39.000.000,000 65,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 03.12.2020SPK Başvuru Sonucu RedEk Açıklamalar03.12.2020 tarihinde Bedelli Sermaye Artırımının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz ile ilgili olarak Menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin Kurul'un i-SPK.48.3 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararı'na ek olarak 10.12.2020 tarihli bültende yayınlanan, i-SPK.48.3.b (10/12/2020 tarihli ve 76/1519 s.k.) sayılı İlke Kararı ile "III. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Bedelli Sermaye Artırımı Başvurularının Kurul Tarafından Değerlendirmeye Alınması İçin Belirlenen Kriterler" eklenmiş olup, yapılan yeni düzenleme ile şirketimizin mevcut başvurusu düzenlemede belirtilen kriterler sağlanmadığından Kurul tarafından olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892783BIST