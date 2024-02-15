***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000Mevcut Sermaye (TL) 60.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 1,748 1,748 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 HamilineB Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 59.999.998,252 59.999.998,252 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 60.000.000 60.000.000,000 100,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.02.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 17.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 240.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, sermayenin 60.000.000-TL den %100 oranında bedelli olarak 120.000.000 TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İZAHNAME.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249785BIST