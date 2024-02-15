***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2024 15:47
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 240.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 1,748 1,748 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 Hamiline
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 59.999.998,252 59.999.998,252 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 60.000.000 60.000.000,000 100,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 240.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, sermayenin 60.000.000-TL den %100 oranında bedelli olarak 120.000.000 TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İZAHNAME.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249785
BIST